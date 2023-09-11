Врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Пестравского района

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Более 60 жителей Пестравского района побывали на приеме у специалистов Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и кардиологического диспансера имени В.П. Полякова. Выезд был организован в рамках проекта «Забота рядом».



В состав мобильной медицинской бригады вошли врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики.



«На консультации пригласили пациентов, имеющих уже выявленные заболевания и проходящих диспансерное наблюдение. По итогам обследования 11 человек отправлены на плановую госпитализацию по ангиохирургическому, эндокринологическому и кардиологическому профилям. У двух пациентов впервые выявлен сахарный диабет, у 3 – фибрилляции сердца. Проведены 19 ультразвуковых исследований, пациенты получили направления на дополнительное обследование», – рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Дания Гадельшина.



Также 16 сотрудников Пестравской больницы – фельдшеры ФАПов, медицнкие сестры детской поликлиники и участковые врачи-педиатры – посетили лекцию врачей-педиатров областного противотуберкулезного диспансера.



На этой неделе мобильная бригада проекта «Забота рядом» проведет консультации в Борском районе.



Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО