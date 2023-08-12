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Врач-инфекционист назвала шаурму главной причиной отравления летом

12 августа 2023 20:47
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Специалист напомнила, что мясные и молочные продукты также нередко становятся причиной пищевого отравления, особенно в летний период.

Шаурма ― блюдо с самым высоким риском отравления, особенно в летний период. Об этом 12 августа сообщила врач-инфекционист, заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, эксперт телеканала «Доктор» Иветта Горшкова, пишут "Известия".

По словам Горшковой, шаурма ― это «очень опасный продукт» вне зависимости от времени года, когда его потребляют, однако в жаркую погоду риск отравления уличной едой многократно возрастает.

Доктор настоятельно порекомендовала покупать шаурму только в тех заведениях, где строго соблюдены все технологии приготовления: в так называемых проверенных местах.

«Жаркая погода, неправильное хранение ингредиентов, приготовление уже заведомо испорченного продукта, обсемененного бактериями, нарушения в процессе приготовления блюда, немытые руки повара — всё это может привести к тяжелому отравлению», ― приводит слова инфекциониста Горшковой «Газета.Ru».

Специалист напомнила, что мясные и молочные продукты также нередко становятся причиной пищевого отравления, особенно в летний период.

«Летом белковые продукты обязательно должны храниться в холодильнике, потому что именно белок является питательной средой для различных бактерий. Это может быть мясо, яйца. То же самое относится и к блюдам, которые приготовлены из этих продуктов», ― подчеркнула Горшкова.

 

Фото:   ru.freepik.com

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