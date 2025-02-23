Врач-эндокринолог назвала самые вредные начинки для блинов

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О самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова,пишут "Известия".

«Среди наименее полезных вариантов — сгущенное молоко, варенье и джем. Они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина. Особенно важно помнить об этом людям с предрасположенностью к сахарному диабету или уже имеющим это заболевание», — предупредила Казачкова.

Также она посоветовала быть осторожнее с жирными сырами и сметаной. Такие начинки увеличивают калорийность блюда и могут привести к набору лишнего веса.

«Еще одна вредная начинка — шоколадная паста. Она не только высококалорийна, но и содержит большое количество сахара и трансжиров, которые могут негативно влиять на обмен веществ и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила специалист.

По ее словам, следует и с осторожностью относиться к мясным начинкам, особенно к жирным сортам мяса и колбасным изделиям. Они могут содержать большое количество насыщенных жиров и соли, что может быть вредно для сердечно-сосудистой системы и способствовать задержке жидкости в организме.

«Но не стоит отказываться от блинов совсем. Я рекомендую выбирать более полезные начинки — например, творог, яблоки или ягоды. Они содержат белок и клетчатку, которые помогают дольше чувствовать сытость. Творог богат кальцием и белком, что особенно важно для поддержания здоровья костей и мышц. Яблоки и ягоды содержат антиоксиданты и витамины, которые поддерживают общее здоровье организма», — посоветовала эндокринолог.

Также тыква богата бета-каротином и клетчаткой, а также низкокалорийна. Шпинат и другая зелень могут стать отличным источником железа и фолиевой кислоты. Авокадо, несмотря на высокую калорийность, содержит полезные жиры и может быть хорошим выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Фото: pxhere.com