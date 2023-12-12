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Волонтёры губернии начали готовиться ко Всемирному фестивалю молодежи

12 декабря 2023 15:37
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В Самарской области стартовала тренинговая программа для волонтёров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

В Самарской области стартовала тренинговая программа для волонтёров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. В течение двух недель тренеры Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ в Самарской области проведут образовательные тренинги в родном регионе, а также в Саратовской, Оренбургской области и республике Башкортостан.

С июня по ноябрь 2023 года проходила заявочная кампания в волонтёрский корпус ВФМ-2024, по её итогам в Самарской области 1460 жителей региона подали свои заявки, чтобы войти в состав добровольцев Фестиваля. По результатам личных собеседований было отобрано 120 человек, которым теперь предстоит пройти обучение от тренеров ВФМ.

«Проделана большая работа по набору претендентов в состав волонтёрского корпуса Фестиваля. Центр привлечения и подготовки волонтёров работает не только в Самарской области, но также в Саратовской, Оренбургской и Республике Башкортостан. Всего в этих регионах было подано более 3500 заявок, из них специалистами центра по результатам анализа поданных анкет и собеседований было отобрано 300 претендентов в волонтёры ВФМ. Теперь им предстоит пройти тренинговую программу от аттестованных тренеров, по результатам которой будут сформированы делегации волонтёров от каждого региона. Именно они будут создавать уникальную атмосферу Фестиваля, знакомить зарубежных гостей с культурой и традициями нашей страны и помогать участникам в их комфортном пребывании на Фестивале», - сказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Юлия Рябева

Проводить тренинговую программу будут аттестованные тренеры Всемирного фестиваля молодежи-2024. В состав тренерской команды Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ в Самарской области вошли 9 человек, которые имеют большой опыт волонтёрской и тренерской работы, а также прошли федеральное обучение по программе подготовки тренеров ВФМ-2024.

Обучение будет проводиться по нескольким блокам: история фестиваля, миссия и ценности, правила, компетенции волонтёра, взаимодействие с людьми с инвалидностью, решение практический кейсов. По итогам прохождения программы, участники тренингов научатся правильной коммуникации с различными группами участников и гостей фестиваля, узнают, как правильно себя вести в разных ситуация, познакомятся с культурные особенности разных стран, из которых приедут участники. Тренинги позволят подготовить волонтёров к различным ситуациям, которые могут возникать в ходе проведения столь масштабного международного мероприятия.

Всего в Самаре тренинги буду проводиться в течение 3 дней. Кроме того, 11 декабря образовательная программа для волонтёров уже стартовала в Саратове, 15 декабря пройдет первый тренинг в Оренбурге, а 20 декабря – в Уфе.  

По итогам обучения в Самарской области будет сформирована команда из 90 человек, которые войдут в волонтёрский корпус Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Всего в России было подано 48 225 заявок, из которых по результатам собеседований будет отобрано 5000 человек, которые станут волонтёрами ВФМ.

 

Фото - Центр привлечения и подготовки волонтёров ВФМ в Самарской области

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