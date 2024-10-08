Волонтеры рассказали, как искали пропавшего в Самарской области подростка

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Просьба о помощи поступила в добровольческий отряд "Лиза Алерт" 5 октября. В сообщении говорилось о том, что 2 октября в Богатовском районе пропал 13-летний подросток. В этот день он ушел в школу и не вернулся.

Сутки спустя в заброшенной машине, рядом с которой пропавшего видел друг, полиция нашла его школьные принадлежности.



Начиная с 5 октября волонтерский поисковый отряд совместно с полицейскими на машинах выдвинулись через Нефтегорск, Кинель и Отрадный.



На следующий день, 6 октября, раздался звонок. О пропавшем сообщил машинист из села Богатое, железнодорожник знал о поисках подростка.



Во время работы мужчина нашел мальчика, укутанного в одеяло, под деревом. Его сразу же накормили и согрели. Через некоторое время он вернулся к родителям.



В общей сложности ребенка не было дома 5 дней, по словам волонтеров, - это не приговор.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com