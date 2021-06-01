Волгафест 2021 объявил полную программу фестиваля

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На сайте volgafest.com каждый желающий может ознакомиться с полной программой фестиваля. Событие произойдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной.

Тема фестиваля – «Движение навстречу». Волгафест 2021 предлагает ряд нововведений: помимо того, что мероприятие будет идти 2 недели, 2-я очередь набережной станет площадкой реализации паблик-арт программы, а на пляже развернется Фестивальный городок – уникальное пространство в речном стиле со своей театральной командой, плавучей сценой и программой на знаменитых волжских закатах. Команда фестиваля во главе с директором филиала Третьяковки в Самаре Михаилом Савченко в этом году усилена знаменитым театральным деятелем, профессором Владимиром Гурфинкелем. Автором визуальной концепции и архитектором Фестивального городка выступила театральная художница Ирэна Ярутис.



Волгафест приглашает в гости крупные города на Волге: Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов. Они будут представлены в виде резиденций, а именно – интерактивных площадок с особым архитектурным решением: паблик-арт, мода, кухня, музыка, сувениры.



На фестивале будет реализована деловая и образовательная программа. Профессионалы городских инноваций прочитают лекции об творческих индустриях, урбанистике, проектировании и культурном программировании набережных.



В этом году помимо Самары в программе фестиваля есть и другие города региона: Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Приволжье, Жигулевск. На набережных появятся новые арт-объекты и состоятся их презентации.



Стартует фестиваль с музыкальной программы «5 закатов», которая продлится с 7 по 11 июня. Именно эти концерты откроют Волгафест 2021 и плавно подведут к старту летнего сезона. Вы услышите: нежный инди-поп от Анны Ворфоломеевой, контемпорари джаз от Tundra Art Ensemble, леденящий душу хоррор-серф от Messer Chups и многое другое.



Первый уикенд фестиваля — с 12 по 14 июня — предложит множество активностей. Помимо официального открытия Фестивального городка, на площадках Волгафест 2021 будут работать школа капитанов, интерактивные выставки. На 2-й очереди набережной будут установлены паблик-арт объекты, созданные в рамках всероссийской программы «Движение навстречу: Преграды». Девять работ в жанрах уличная скульптура, паблик-арт, стрит-арт будут построены в специально отведенных локациях. На стене набережной будет создавать временную инсталляцию берлинский художник Кристан Аве, ученик Георга Базелица и Герхарда Рихтера. За время фестиваля сквозь серую стену проступит современное искусство, а принять участие в этом процессе сможет каждый. С 12 июня на Волгафест 2021 начнут работать традиционные маркеты еды и сувениров, танцевальные площадки, лектории, посвященные творческим индустриям, урбанистике и креативному проектированию. Также каждый желающий сможет послушать аудио-истории от известных самарцев в приложении Izi.travel.



16 июня состоится самарский поэтический слэм — битва поэтов, где каждому выделено три минуты на выступление, а победителя выбирают зрители. Победа в городском слэме приведет на Всероссийский слэм, а дальше — Всемирный слэм в Париже. На следующий день запланирован уникальный сайт специфик перформанс «Шаг навстречу» — балет на песке, созданный выдающимся постановщиком Ириной Ткаченко специально для фестиваля Волгафест 2021.



18 июня все желающие приглашаются на паблик-ток, посвященный будущему городских медиа, а на площадке Третьяковки в Самаре прочитают лекцию о кинетическом искусстве.



Финальный уикенд (19 – 20 июня) стартует с шоу воздушных змеев и запуска Букфеста, который включает в себя книжный маркет, мастер-классы, а также серию паблик-токов с известными людьми. 19 июня осуществится грандиозный заплыв из Порта Картонии. Мастерская «Сделано в Картонии» – это международный проект, направленный на построение творческого сообщества и интерактивного социального пространства. В программе мастерской на Волге: гонки капитанов и инженеров на картонных лодках, мастер-классы по созданию арт-объектов.



Важнейшим ивентом всего Волгафест 2021 станет переход через Волгу по канату лидером слек-лайнеров Фридди Кюне 19 июня. 1400 метров на высоте 80 метров – это шоу пропустить нельзя.



В финальный день фестиваля пройдут лекции о технологиях, детские спектакли, а вечером свершится фантастический «Волжский заплыв» – по реке поплывет регата самодельных сюрреалистических плавательных средств. Завершат Волгафест концерт группы «Самое Большое Простое Число» и спектакль «Кафе Идиот» – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»-2016, сообщает пресс-служба фестиваля.