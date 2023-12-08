Вокалистка из Самары поборется за приз в музыкальном шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

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Уже в эту субботу, 9 декабря, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Ярче звёзд», в котором участники пробуют себя в мастерстве перевоплощения. Участников объединяют в 4 команды по 3 человека, и они соревнуются между собой. Тот, кто раскроет свой талант перевоплощения лучше всех ждет главный приз – это 500 тысяч рублей! Победитель сможет потратить их на развитие своего творческого потенциала, а также его ждет участие в суперфинале.

В новом выпуске за приз будет бороться участница Диана Рахман родом из Самары. Певице 26 лет, и с самого раннего возраста она занималась музыкой. Она участница вокального дуэта «Сёстры Рахман», по совместительству преподает английский язык и является директором обучающего центра. Диана за свою многолетнюю карьеру стала победительницей многочисленных музыкальных фестивалей и вокальных конкурсов. С 15 лет она ведет концертную деятельность и организует благотворительные концерты в родном городе.

Девушка поделилась своими впечатлениями об участии в шоу: «Я решила принять участие в шоу «Ярче звёзд», чтобы попробовать свои силы и вокальные возможности. Мне было очень интересно, насколько я смогу перевоплотиться в того или иного артиста. Я была рада, что мне достался именно этот кумир. Ведь я выросла на её песнях, и у нас схожий тембр голоса. В целом я получила большое удовольствие стать частью этого потрясающего проекта и познакомилась с большим количеством талантливых людей».

Диана рассказала, что денежный приз она хотела бы потратить на благотворительность и запись своего нового альбома.

Наша землячка тепло отзывается о родном городе: «Мои любимые места в прекрасном городе на Волге – это набережная и вертолетная площадка. Особенно меня вдохновляют пейзажи Жигулевских гор и в целом виды города».

Смотрите выступление вокалистки из Самары в музыкальном шоу перевоплощений «Ярче звёзд» 9 декабря в 21:00 на ТНТ.

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Ярче звёзд» на ТНТ