Я нашел ошибку
Главные новости:
Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях.
Депутат Госдумы обвинил Международный олимпийский комитет в лицемерии
В широком прокате в январе 2024 года.
В кинотеатре "Художественный"  состоялся предпремьерный показ фильма "Крылья Советов": через тернии к звёздам"
Новый бассейн – долгожданный спортивный объект для жителей Куйбышевского района Самары.
Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел новый бассейн в Куйбышевском районе Самары
Банк России выпустил трехрублевую монету с Леонидом Гайдаем
По словам Силуанова, не нужно гнаться за большими деньгами, сажая дерево, «на котором растут доллары или рубли».
Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность
Стороны обсудили развитие взаимодействия организации с органами власти и бизнес-сообществом региона, вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона, развития международного сотрудничества и туризма в Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством организации «Опора России»
Певице 26 лет, и с самого раннего возраста она занималась музыкой.
Вокалистка из Самары поборется за приз в музыкальном шоу «Ярче звёзд» на ТНТ
Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Дмитрий Азаров поддержал решение Президента Владимира Путина участвовать в выборах.
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вокалистка из Самары поборется за приз в музыкальном шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

8 декабря 2023 18:45
145
Певице 26 лет, и с самого раннего возраста она занималась музыкой.

Уже в эту субботу, 9 декабря, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Ярче звёзд», в котором участники пробуют себя в мастерстве перевоплощения. Участников объединяют в 4 команды по 3 человека, и они соревнуются между собой. Тот, кто раскроет свой талант перевоплощения лучше всех ждет главный приз – это 500 тысяч рублей! Победитель сможет потратить их на развитие своего творческого потенциала, а также его ждет участие в суперфинале.

В новом выпуске за приз будет бороться участница Диана Рахман родом из Самары. Певице 26 лет, и с самого раннего возраста она занималась музыкой. Она участница вокального дуэта «Сёстры Рахман», по совместительству преподает английский язык и является директором обучающего центра. Диана за свою многолетнюю карьеру стала победительницей многочисленных музыкальных фестивалей и вокальных конкурсов. С 15 лет она ведет концертную деятельность и организует благотворительные концерты в родном городе.

Девушка поделилась своими впечатлениями об участии в шоу: «Я решила принять участие в шоу «Ярче звёзд», чтобы попробовать свои силы и вокальные возможности. Мне было очень интересно, насколько я смогу перевоплотиться в того или иного артиста. Я была рада, что мне достался именно этот кумир. Ведь я выросла на её песнях, и у нас схожий тембр голоса. В целом я получила большое удовольствие стать частью этого потрясающего проекта и познакомилась с большим количеством талантливых людей».

Диана рассказала, что денежный приз она хотела бы потратить на благотворительность и запись своего нового альбома.

Наша землячка тепло отзывается о родном городе: «Мои любимые места в прекрасном городе на Волге – это набережная и вертолетная площадка. Особенно меня вдохновляют пейзажи Жигулевских гор и в целом виды города».

Смотрите выступление вокалистки из Самары в музыкальном шоу перевоплощений «Ярче звёзд» 9 декабря в 21:00 на ТНТ.

 

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В широком прокате в январе 2024 года.
08 декабря 2023, 20:36
В кинотеатре "Художественный"  состоялся предпремьерный показ фильма "Крылья Советов": через тернии к звёздам"
В широком прокате в январе 2024 года. Футбол в Самаре
81
Новый бассейн – долгожданный спортивный объект для жителей Куйбышевского района Самары.
08 декабря 2023, 20:30
Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел новый бассейн в Куйбышевском районе Самары
Новый бассейн – долгожданный спортивный объект для жителей Куйбышевского района Самары. Общество
72
Стороны обсудили развитие взаимодействия организации с органами власти и бизнес-сообществом региона, вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона, развития международного сотрудничества и туризма в Самарской области.
08 декабря 2023, 19:09
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством организации «Опора России»
Стороны обсудили развитие взаимодействия организации с органами власти и бизнес-сообществом региона, вопросы повышения инвестиционной привлекательности... Политика
112
В центре внимания
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
269
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
219
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
395
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
267
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
245
Весь список