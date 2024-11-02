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Во время проведения Крестного хода, посвященного Дню народного единства, в Самаре ограничат движение транспорта

2 ноября 2024 15:40
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С 09:30 до 12:30 4 ноября.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 4 ноября 2024 года Крестного хода, посвященного Дню народного единства на территории г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети в историческом центре города. А именно с 09:30 до 12:30 4 ноября 2024 года ограничение будет введено:

- на улице Некрасовской, от улицы Ленинской до улицы Куйбышева;

- на улице Куйбышева, от улицы Некрасовской до улицы Венцека;

- по улице Венцека, от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького;

- по улице Максима Горького, от улицы Венцека до улицы Пионерской.

Кроме того, на вышеуказанных участках с 06:00 до 12:30 4 ноября 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Вышеуказанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также городской общественный транспорт.

Более подробно со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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