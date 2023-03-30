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В интересах жителей и с заботой об облике города во внутригородских районах Самары работают административные комиссии, осуществляя ежедневную работу по составлению и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом Самарской области от 01.11.2007г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

В основной категории регулярно рассматриваемых дел комиссией - парковка автомобилей, препятствующая сезонной уборке территорий, нарушение правил благоустройства и содержания территорий, нарушение тишины и покоя граждан в ночное и дневное время, торговля в неустановленных местах.

30 марта в ходе очередного мониторинга специалисты административной комиссии Железнодорожного района зафиксировали случаи торговли в неустановленных местах на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной.



За период с января 2023 года сотрудниками административной комиссии составлено и рассмотрено более 50 протоколов за несанкционированную торговлю.



Если граждане столкнулись с нарушением своих прав или иным нарушением, относящимся к сфере деятельности административной комиссии, они вправе обратиться в районную административную комиссию, в отдел полиции любым удобным способом.

Фото: администрация Самары