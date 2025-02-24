Во многих семьях участников конкурса «Это у нас семейное» мужчины и женщины выбирают путь служения своей стране

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Во многих семьях участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» мужчины и женщины выбирают путь служения своей стране, защищая ее границы на передовой, оказывая гуманитарную помощь и осуществляя поддержку военнослужащим из тыла. В День защитника Отечества семьи вспоминают подвиги своих предков, защищавших нашу Родину во времена Великой Отечественной войны. Патриотизм, историческая память, служение Отечеству – те традиционные ценности, которые взрослые передают своим детям из поколения в поколение.

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Великой Победы, этот год объявлен Годом защитника Отечества в честь подвигов участников Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции. В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» принимали участие представители военных профессий и целые династии военнослужащих. Они чтят память, изучают историю, собирают родословную и рассказывают своим детям о подвигах предков.

В семье полуфиналистов Манаковых из села Хворостянка Самарской области в Великой Отечественной войне участвовал родственник Захар Егорович Буянов, а сейчас на защите Родины стоит брат мамы Елены Денис.

В 1941 году Захар Егорович вместе с односельчанами ушел на фронт. Он был профессиональным сапером и проявил себя мастером в минно-подрывных работах. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 1943 году Захар Егорович получил серьезное ранение и после лечения в госпитале был комиссован, а День Победы встретил в родном селе Новотулка. После войны, несмотря на серьезную травму, он продолжил работать механизатором-комбайнером в колхозе. Вместе со своей супругой Акулиной Павловной они воспитали 10 детей. Елена считает, что очень важно передавать память об истории семьи и страны своим детям. Ее дед – настоящий герой для сына, 10-летнего Ильи.

«Я горжусь своим прадедом! Очень жаль, что я не был лично знаком с ним. Думаю, что я бы мог многому у него научиться – смелости, отваге, трудолюбию, взаимопомощи, любви к Родине и своим близким. Я хотел бы быть похожим на него и стремлюсь к этому. Я активно занимаюсь спортом, волонтерской деятельностью, состою в юнармейском отряде и хорошо учусь», – говорит правнук героя.

Сейчас пример для Ильи – его дядя Денис, который участвует в специальной военной операции, в 2022 году он ушел на фронт добровольцем.

«Брат выбрал служение нашей стране, защищая ее на передовой, он мужественный и смелый человек. Каждый день я молюсь за него и жду момента, когда он вернется домой. Я хочу, чтобы он знал, что его ждут с любовью и гордостью. Мы пишем ему письма, отправляем посылки и стараемся поддерживать морально, несмотря на километры, что разделяют нас. Сами мы тоже помогаем нашим бойцам – заливаем окопные свечи, плетем маскировочные костюмы, делаем чайные наборы, пишем письма, оказываем гуманитарную помощь», – рассказывает Елена.

В семье финалистов Муромцевых из села Ленинское Еврейской автономной области папа Евгений служит в пограничных войсках недалеко от Китая.

Вместе с женой Маргаритой они воспитывают двоих сыновей. С сентября 2023 по апрель 2024 года Евгений находился в командировке в зоне специальной военной операции, за что был удостоен статуса ветерана боевых действий.

«Когда муж отправился выполнять задачи специальной военной операции, мы понимали, что там будут непростые условия службы. Но наш герой достойно защищал приграничные регионы. Во время редких звонков домой всегда спрашивал о семье, маме, жене и детях. А сам всегда говорил, что все хорошо. Рассказывал, что бойцы постоянно получают из тыла помощь, поддержку, посылки со всей страны. Самые приятные подарки – это письма, обереги, талисманы, новогодние открытки от детей. О времени, проведенном в зоне боевых действий, муж говорит, что там особенно понимаешь ценность жизни и чувствуешь, что значит боевое братство. Вдали от родных помогает правильный настрой и крепкая дружная семья, которая всегда ждет и любит всем сердцем», – рассказывает Маргарита.

Сейчас Евгений по долгу службы периодически отправляется в командировки, но его семья уже не сталкивается с длительными разлуками.

В семье полуфиналистов Ахметовых, Вафиных из Республики Татарстан несколько предков воевали в годы Великой Отечественной войны.

Братья Габдулла Закирович и Нури Закирович Габбасовы – прадеды со стороны бабушки, первый – разведчик-наблюдатель и связист, награжденный тремя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Праги», а второй – офицер КГБ. Их племянник Виль Файзрахманович Аббасов участвовал в боях при овладении городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц, награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной Войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Прадедушка со стороны деда Анвар Исламович Исламов освобождал Керчь, Ялту, Севастополь, а также Польшу и Восточную Словакию. За проявленные мужество и отвагу был удостоен ордена Красной Звезды. Ахметовы, Вафины воспитывают патриотизм в детях, рассказывая о подвигах своих родных.

«Мы рассказываем детям о наших близких, которые участвовали в боевых действиях, делимся воспоминаниями о них, показываем фотографии и документы, обсуждаем важность таких понятий, как мужество и самоотверженность. А наша главная традиция, которая переходит из поколение в поколение – ходить на Парад Победы и салют 9 мая. Мы благодарны всем тем, кто тогда воевал на фронте и сделал все, чтобы взрослые и дети могли спокойно спать, радоваться, любить и быть счастливыми», – делится мама Зулейха.

В семье полуфиналистов Никитиных, Окишевых из Архангельска есть несколько героев разных времен.

Прадед Дмитрий Федорович – участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За отвагу». Прабабушка Нина Ивановна – ребенок войны, сейчас ей 85 лет. Многое с тех времен в силу возраста она забыла, но отлично помнит, когда война закончилась – как тогда люди обнимались, пели песни и радовались. Дедушка, майор милиции Александр Викторович в 2004 году участвовал в военных действиях в Чечне, был награжден нагрудными знаками «За верность долгу» и «Участник боевых действий» за участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Сын Андрей учится в военном учебном центре при своем ВУЗе, и готов, если понадобится, следуя примеру старшего поколения защищать Родину.

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Наш папа и дедушка – настоящий защитник. Он терпелив, трудолюбив, заботлив, всегда доводит начатое до конца и добивается поставленных целей. И в этом есть заслуга службы в армии и полиции. Этому он научил и нас, став примером мужества и героизма», – заключает мама Олеся.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса стали обладателями путевок на семейные путешествия по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Это у нас семейное»