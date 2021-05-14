Владимир Познер снимет фильм о Самаре

198

Жители Самары могут стать героями нового документального проекта Владимира Познера. Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Instagram.

Владимир Познер — советский, российский и американский журналист, теле- и радиоведущий и писатель. Автор (совместно с актером Иваном Ургантом) документальных фильмов «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс», «Их Италия», «Германская головоломка», «Англия в общем и частности», «Еврейское счастье», «Самые. Самые. Самые (Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия)» и «Япония. Обратная сторона кимоно».

— За последние 14 лет мы создали несколько документальных фильмов, в которых рассказали про 11 стран. И после каждого нас просили рассказать о России. Я отвечал, что это сложно, так как страна очень велика. Но недавно мы размышляли, что будем снимать дальше. Кто-то предложил Турцию, Индию, и вдруг Иван Ургант предложил проплыть по Волге и заходить в города, встречаться с людьми, брать у них интервью. И все с этим согласились, — рассказал Владимир Познер.

По его словам, в июле 2021-го журналист вместе со съемочной группой отправится на теплоходе по Волге. В пути они сделают 8 остановок в следующих городах: Волгоград, Саратов, Самара, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострома и Рыбинск. Владимир Познер просит помочь местных жителей в создании документальных фильмов.

— Если вам знакомы люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить внимание, расскажите нам о них. Ваш рассказ должен уместиться в двух страницах. Свои письма можно направить на мою почту, — добавил телеведущий.

В последний раз Владимир Познер был в Самаре в 2012 году. Тогда он презентовал свою последнюю книгу «Прощание с иллюзиями», пишет 63.ру.

Сам же город, а точнее его метрополитен, был съемочной площадкой для фильма-катастрофы «Метро». Его режиссером был Антон Мегердичев. Его команда приезжала в Самару в 2011 году.