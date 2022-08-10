Владимир Мау, обвиняемый в мошенничестве, вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

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Владимир Мау, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии", - сказал представитель пресс-службы.

Тверской суд Москвы ранее отправил ректора РАНХиГС под домашний арест до 7 августа. Однако 3 августа в суд поступило заявление от следователя столичного ГСУ ГУ МВД об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в связи с ее изменением на подписку о невыезде.

Ректор РАНХиГС был помещен под домашний арест 30 июня. Ему предъявили обвинение в хищении средств вуза в особо крупном размере. Следствие оценивало ущерб от действий Мау в 21 млн рублей, но, по информации источника ТАСС, сумма могла возрасти до 41 млн.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов