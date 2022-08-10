Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам специалистов, только так в некоторых случаях можно спасти человеку жизнь.
В Клиниках СамГМУ успешно провели уже седьмую операцию по трансплантации печени
Ему предъявили обвинение в хищении средств вуза в особо крупном размере.
Владимир Мау, обвиняемый в мошенничестве, вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
Суд в Москве арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве
Постоянный прием витаминов поспособствует возвращению красоты волосам и предотвращению ранней седины.
Врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева: для борьбы с выпадением волос помогут мясо, гречка и творог
Три человека были госпитализированы  – 52-летний мужчина, 92-летняя женщина и 11-летняя девочка.
37 спасателей тушили пожар в квартире жилого дома на улице Ташкентской 
Малыши Александр и Артём почти месяц находились под наблюдением врачей.
Из Самарской областной детской больницы выписали близнецов, которые родились раньше срока
Расследование уголовного дела продолжается.
Из-за нарушения ветеринарных правил произошло распространение инфекции среди животных в Большеглушицком районе
Подозреваемый и погибшая жили вместе, молодой человек убил девушку во время ссоры и скрылся.
Подозреваемого в убийстве порноактрисы 24-летнего молодого человека задержали в Петербурге
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.45
0.07
EUR 61.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские губернии присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Мау, обвиняемый в мошенничестве, вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

10 августа 2022 22:23
106
Ему предъявили обвинение в хищении средств вуза в особо крупном размере.

Владимир Мау, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии", - сказал представитель пресс-службы.

Тверской суд Москвы ранее отправил ректора РАНХиГС под домашний арест до 7 августа. Однако 3 августа в суд поступило заявление от следователя столичного ГСУ ГУ МВД об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в связи с ее изменением на подписку о невыезде.

Ректор РАНХиГС был помещен под домашний арест 30 июня. Ему предъявили обвинение в хищении средств вуза в особо крупном размере. Следствие оценивало ущерб от действий Мау в 21 млн рублей, но, по информации источника ТАСС, сумма могла возрасти до 41 млн. 

 

Фото:    РИА Новости / Евгений Биятов

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
258
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
249
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
10 августа 2022  12:19
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
315
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
10 августа 2022  12:00
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
273
В Самаре внесут изменения в несколько маршрутов
10 августа 2022  11:38
В Самаре внесут изменения в несколько маршрутов вместо их отмены
263
Весь список