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Хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.
Владелец медведицы, погнавшейся за мужчиной в Нижневартовске, купил её для привлечения людей в свою гостиницу
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Владелец медведицы, погнавшейся за мужчиной в Нижневартовске, купил её для привлечения людей в свою гостиницу

19 марта 2021 23:44
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Хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.

Владелец двух медведиц в Нижневартовске, одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"У владельца документы все в порядке, медведи находятся на законных основаниях, вовремя привиты. Приобретал он их ранее в цирке-шапито. Пояснил: чтобы привлекать в гостиницу клиентов, и фото, и покормить, и забава для детей. К нашей проверке, которую проводит участковый, подключился местный отдел Росприроднадзора. Вместе проверяют, какие могли быть нарушения", - сказал представитель ведомства.

Медведица сбежала из вольера в гостиничном комплексе "Европа". В соцсетях появилась видеозапись, на которой животное бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, медведица устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус. В администрации города уточняли, что животное забежало на территорию предприятия, где его окружили и поймали. 

Животному ввели снотворное и вернули обратно, в дальнейшем планируя передать зоозащитникам. Хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.

 

Фото: скриншот видео очевидца

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Комментарии

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