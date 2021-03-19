Владелец медведицы, погнавшейся за мужчиной в Нижневартовске, купил её для привлечения людей в свою гостиницу

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Владелец двух медведиц в Нижневартовске, одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"У владельца документы все в порядке, медведи находятся на законных основаниях, вовремя привиты. Приобретал он их ранее в цирке-шапито. Пояснил: чтобы привлекать в гостиницу клиентов, и фото, и покормить, и забава для детей. К нашей проверке, которую проводит участковый, подключился местный отдел Росприроднадзора. Вместе проверяют, какие могли быть нарушения", - сказал представитель ведомства.

Медведица сбежала из вольера в гостиничном комплексе "Европа". В соцсетях появилась видеозапись, на которой животное бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, медведица устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус. В администрации города уточняли, что животное забежало на территорию предприятия, где его окружили и поймали.

Животному ввели снотворное и вернули обратно, в дальнейшем планируя передать зоозащитникам. Хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.

Фото: скриншот видео очевидца