"Вкусно - и точка" запустит детские наборы "Кидс комбо" в отдельных городах России

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Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" с 12 декабря запустит детские наборы "Кидс комбо" в отдельных городах России, говорится в сообщении компании. Ранее аналогичные наборы продавались в McDonald's под названием "Хэппи мил", передает ТАСС.

"Вкусно - и точка" запускает детские наборы с сюрпризом - "Кидс комбо". Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске", - отмечается в сообщении.

До конца января 2023 года детские наборы появятся в предприятиях "Вкусно - и точка" по всей России. В качестве подарка в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже 830 точек сети из 850, ранее входивших в сеть McDonald's.

Фото: ТАСС