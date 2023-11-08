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Врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Самарской области Юрия Михайловича Логойдо.

«Жизнь, судьба, трудовой путь Юрия Михайловича неразрывно связаны с Самарской областью. Он возглавил Правительство региона в сложные, переломные годы, когда приходилось принимать непростые решения, многое делать впервые. Его мудрость, талант стратега и руководителя, самоотверженность в служении Самарской области и ее людям стали залогом огромного уважения к Юрию Михайловичу всех самарцев. Я познакомился с Юрием Михайловичем лично, уже работая в правительстве региона.

Но и до этого всегда восхищался его порядочностью, государственным подходом к решению самых сложных вопросов, чуткостью к проблемам людей. Выражаю глубокие, искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича Логойдо. Его имя навсегда останется в истории Самарской области. Светлая память об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах», - сказал Виктор Кудряшов.

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