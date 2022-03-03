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Вечером 3 марта на Самарскую область обрушатся магнитные бури силой в 4 балла и продолжатся до 5 марта. Причём с каждым днем усиливая свои показатели.

После некоторого затишья уже 11 марта вновь ожидаются волнения в 4 балла. Самым тяжелым временем в марте можно считать ночь с 18-го на 19-ое число и весь последующий день. В этот период геомагнитные бури достигнут 5 баллов.

Надо сказать, что такие волнения, особенно в пиковые дни (когда показатели достигают 4-5 баллов) остро воспринимают метеочувствительные люди, а так же те, кто страдает от хронических заболеваний. Все реагируют на подобные явления по-разному: некоторые чувствуют недомогание за 2-3 дня до бури, другие непосредственно во время нее, третьи - через пару дней после окончания.

В дни геомагнитных возмущений врачи советуют воздержаться от физических нагрузок, соблюдать режим сна, придерживаться здорового питания и отказаться от употребления алкоголя и курения, пишет ГТРК Самара.