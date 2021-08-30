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В Безенчуке состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм»

30 августа 2021 15:50
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Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний.

4 сентября в музейно-выставочном центре поселка Безенчук состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм».

Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний, изготовленные специалистами культурно-просветительского центра «Русское Возрождение» в рамках реализации социального проекта «Русский женский костюм, культурные традиции». Проект является победителем регионального конкурса 2020 года среди некоммерческих организаций от министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

К реализации проекта авторы приступили в ноябре прошлого года. За это время культурно-просветительский центр «Русское Возрождение» совместно с учреждениями культуры Безенчукского района провели обучающие занятия по шитью русского костюма, ткачеству, вышивке, лектории по истории русского костюма. В итоге было создано 6 выставочных экспонатов, отражающих женские костюмы Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний XVIII-ХХ веков. При их создании использовались традиционные ремесла: ткачество, вышивка тамбурным швом, вышивка в технике «сажение по бели», бисероплетение.

Выставка будет работать с 4 сентября по 2 октября 2021 года.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Безенчук выставка русский костюм

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