В Зубчаниновке нашли 18 мигрантов, не вставших на воинский учет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прошло корпоративное мероприятие «Футбольная семья», объединившее сотрудников компании и членов их семей.
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
с 24 по 30 сентября в большинстве районов губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Сотрудники полиции обсудили с детьми и их родителями причины дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и меры предупреждения детского травматизма, рассмотрели безопасные маршруты «Дом-школа-дом».
В Кинельском районе дорожные инспекторы напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на дороге
В 1909 году был запущен первый пробный участок сети водоотведения длиной 4,2 км - в районе Струковского сада.
В этом сентябре самарской канализации исполнилось 115 лет
Всем новым клиентам конструктора сайтов OneБизнес (Единый бизнес) предоставляется тестовый период на переезд и настройку.
билайн бизнес поможет оперативно перенести ваш сайт на российскую платформу
«Крылья Советов» сегодня сыграют с «Ахматом»
«Крылья Советов» сегодня сыграют с «Ахматом»
Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы"
Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы"
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин попал в расширенный состав сборной России
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин попал в расширенный состав сборной России
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
-0.12
EUR 103.38
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
21 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Зубчаниновке нашли 18 мигрантов, не вставших на воинский учет

23 сентября 2024 12:42
143
В Зубчаниновке нашли 18 мигрантов, не вставших на воинский учет

Военные следователи провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

23.09.2024 сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону, совместно с Самарскими силовиками провели профилактическое мероприятие в мкр. Зубчаниновка г. Самара по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 18 новых граждан, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
184
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
734
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
959
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
748
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
949
Весь список