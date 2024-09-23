В Зубчаниновке нашли 18 мигрантов, не вставших на воинский учет

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Военные следователи провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

23.09.2024 сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону, совместно с Самарскими силовиками провели профилактическое мероприятие в мкр. Зубчаниновка г. Самара по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 18 новых граждан, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.