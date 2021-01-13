В зоопарке Калининграда толстого варана заставляют худеть с помощью пробежек и диеты

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Сотрудники Калининградского зоопарка заставляют капского варана Фаню заниматься пробежками для похудения, передают "Известия". Об этом сообщается 13 января на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».

«Если новогодние салатики, конфетки, шампанское, тортики и пиццы лежат на ваших боках тяжким грузом, не отчаивайтесь! Берите пример с нашего варана», — говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что Фане около пяти лет, он еще молод, так как вараны живут лет до 15.

Несколько лет назад его передал в зоопарк прежний владелец. К этому времени животное имело лишний вес. Как предположили сотрудники зоопарка, причиной этого стал неправильный рацион.

Ожирение решили лечить радикальным методом. Каждому кормлению Фани — а кормят его 2–3 раза в неделю — предшествует пробежка. И только после этого варан получает заслуженное вознаграждение, пишут сотрудники зоопарка.

Фото: vk.com/kldzoo/"Известия"