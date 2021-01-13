В зоопарке Калининграда толстого варана заставляют худеть с помощью пробежек и диеты

Сотрудники Калининградского зоопарка заставляют капского варана Фаню заниматься пробежками для похудения, передают "Известия". Об этом сообщается 13 января на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».
«Если новогодние салатики, конфетки, шампанское, тортики и пиццы лежат на ваших боках тяжким грузом, не отчаивайтесь! Берите пример с нашего варана», — говорится в сообщении.
В зоопарке рассказали, что Фане около пяти лет, он еще молод, так как вараны живут лет до 15.
Несколько лет назад его передал в зоопарк прежний владелец. К этому времени животное имело лишний вес. Как предположили сотрудники зоопарка, причиной этого стал неправильный рацион.
Ожирение решили лечить радикальным методом. Каждому кормлению Фани — а кормят его 2–3 раза в неделю — предшествует пробежка. И только после этого варан получает заслуженное вознаграждение, пишут сотрудники зоопарка.
Фото: vk.com/kldzoo/"Известия"
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