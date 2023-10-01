В Жигулевске полицейские и общественники провели правой ликбез с пожилыми жителями города и поздравили их с праздником

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В День пожилых людей старший лейтенант полиции Ольга Щукина и представитель Общественного совета при ОМВД Жигулевска Надежда Самойлова провели правой ликбез с пожилыми жителями города и поздравили их с праздником.

Организаторы обратили особое внимание собеседников на участившиеся случаи хищения денежных средств у престарелых граждан, напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности, настоятельно рекомендовали проявлять бдительность и внимательность, раздали профилактические памятки.

Сотрудник Госавтоинспекции объяснила пожилым пешеходам правила безопасного поведения на дороге и во дворах, обратив внимание на то, что переходить проезжую часть нужно только в специально установленных для этого местах на разрешающий сигнал светофора и обязательно убедившись в безопасности перехода.

Старший лейтенант полиции напомнила старшему поколению о необходимости быть заметными на дороге в темное время суток, особенно в условиях недостаточной видимости и вручила им световозвращающие браслеты.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО