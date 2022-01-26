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500 жителей региона смогут пройти обучение и стать мастерами народных промыслов.
В Ярославской области пожилых людей обучат народным промыслам
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В Ярославской области пожилых людей обучат народным промыслам

26 января 2022 22:43
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500 жителей региона смогут пройти обучение и стать мастерами народных промыслов.

Ярославская ремесленная палата реализует проект для пожилых людей - 500 жителей региона смогут пройти обучение и стать мастерами народных промыслов. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба правительства области, передает ТАСС.

"Общественная организация "Ярославская ремесленная палата" планирует обучить народным промыслам 500 жителей региона "серебряного" возраста в рамках проекта "Волшебные руки - волшебное сердце", получившего поддержку Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

На первом этапе проекта будет сформировано 60 учебных групп численностью от семи человек, также обучающиеся получат методические материалы, предназначенные для самостоятельной работы и закрепления полученных навыков. Организаторы закупили необходимые расходные материалы. На втором этапе будут проведены 180 мастер-классов на тему разных ремесел - валяние из шерсти романовской овцы, роспись ярославского изразца, изготовление льняной куклы. Будут организованы индивидуальные консультации.

"Хочу отметить, что виды промыслов выбраны не случайно. Именно они традиционны для Ярославской области, имеют свою историю и места бытования. При этом отобранные направления не требуют специального оборудования, художественного образования, наличия опыта подобной деятельности, а изделия - востребованы", - цитирует пресс-служба директора департамента туризма Галину Крохмаль.

Проект имеет социальную направленность, он позволяет пожилым людям приобрести востребованную профессию и зарабатывать новым ремеслом. Авторы проекта отмечают большой интерес к этнокультурным ценностям и народным художественным промыслам.

 

Фото из открытых источников

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