В выходные дни сотрудники ГИБДД СО вновь проведут комплексные профилактические мероприятия

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В Самарском регионе в предстоящие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

В мероприятии, которое пройдет с пятницы 22 по воскресенье 24 октября, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Фото: ГИБДД СО