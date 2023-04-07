В Усть-Кутском районе Иркутской области зафиксировали падение небесного тела

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Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером, передает РИА Новости.

В пятницу в социальных сетях появилось видео падения небесного объекта на окраине города Усть-Кут, после которого в небе появилась вспышка. В социальных сетях предположили, что камеры зафиксировали падение метеорита. Очевидцы отметили, что на улице стало резко светло на секунду.

В свою очередь администрация Усть-Кутского района подтвердила, что вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление.

Фото: ru.freepik.com