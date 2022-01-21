В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год

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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось совещание, посвященное итогам деятельности за 2021 год. Оно проходило под руководством начальника Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майора полиции Александра Эсауленко. В работе совещания приняли участие заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Павел Дегтярев, представители правительства Самарской области и взаимодействующих органов федеральной власти.

Как отметили на совещании, сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области на регулярной основе оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, таможни и полиции при задержании преступников, пресечении различного рода правонарушений, проведении оперативных мероприятий и следственных действий по резонансным уголовным делам. В общей сложности бойцы специальных подразделений Управления приняли участие более чем в двух тысячах специальных мероприятий.



Значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе несения службы экипажи вневедомственной охраны около 10 тыс. раз выезжали по сигналу Тревога на охраняемые объекты. Кроме того, осуществляя охрану общественного порядка, сотрудники УВО пресекли более 1,3 тыс. преступлений и задержали 130 лиц, находящихся в розыске (82 — в местном и 48 — в федеральном).



В 2021 году по заключенным договорам личный состав обеспечил надежную охрану порядка 22 тыс. объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет, превысила 339 млн. рублей. Краж с охраняемых объектов не допущено.



В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществляли контроль за более чем 74 тыс. граждан, 400 частных охранных организаций, более 50 юридических лиц с особыми уставными задачами, в пользовании которых находится порядка 145 тыс. единиц оружия. Специалисты ЛРР исполнили свыше 54 тыс. заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг, более 98% из них – в электронном виде.



Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено свыше 47 тыс. проверок владельцев гражданского огнестрельного оружия. За не соблюдение требований действующего законодательства составлено более 6 тыс. протоколов об административных правонарушениях, изъято свыше 3 тыс. единиц оружия, аннулировано более 200 разрешительных документов на хранение и ношение оружия.



Подводя итоги, начальник управления генерал-майор полиции Александр Эсауленко поблагодарил личный состав за проделанную работу.



- По итогам прошлого года Управление Росгвардии по Самарской области вошло в тройку лучших среди аналогичных структур Приволжского округа войск национальной гвардии. Нам необходимо и дальше наращивать темпы работы, чтобы в следующем году попробовать превзойти уже достигнутый нами результат, - подчеркнул генерал-майор полиции Александр Эсауленко.