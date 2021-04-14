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В УФССП Самарской области работает «Группа телефонного обслуживания»

14 апреля 2021 14:04
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Жители региона смогут получить информацию о наличии и отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности.

По единому номеру группы телефонного обслуживания 8 (846) 263-65-65 жители региона смогут получить информацию о наличии и отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности.

Помимо этого должники могут уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, задать вопросы о записи на личный прием или любые другие, находящимся в компетенции Службы судебных приставов. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Напоминаем, что узнать о своих задолженностях и оплатить их можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в «Банке данных исполнительных производств». Также любой желающий для связи с судебным приставом-исполнителем может использовать Единый портал государственных услуг (ЕПГУ — gosuslugi.ru), где в числе органов государственной власти представлена Федеральная служба судебных приставов России.

Преимущества получения государственной услуг ФССП России в электронной форме – это отсутствие необходимости личного посещения структурных подразделений судебных приставов и удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги.

 

Фото:    УФССП СО

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