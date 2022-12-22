В УФСИН СО состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников

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В упорной и напряженной борьбе сотрудники уголовно-исполнительной системы боролись за звания «Лучший заместитель по кадрам и воспитательной работе» и «Лучший наставник». Они показывали свои умения и навыки в тестировании, спорте, строевой подготовке.



Авторитетное жюри признало лучшим наставником майора внутренней службы Дмитрия Павлова (ЛИУ-4), «серебро» у старшего лейтенанта внутренней службы Максима Муравьева (ИК-16), «бронза» у капитана внутренней службы Павла Калинкина (КП-1).



Что касается лучшего заместителя по КиВР, то им стал майор внутренней службы Дмитрий Болдырев (КП-27), второе место у майора внутренней службы Игоря Паршина (ОСБ), третье – у майора внутренней службы Антона Мамонова (ИК-5).



Лауреатам конкурса были вручены дипломы.

Фото: пресс-служба УФСИН СО