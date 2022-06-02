В УФСИН СО организованы консультации профильного врача больным ВИЧ-инфекцией

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В исправительных учреждениях Самарской области содержится более 2500 ВИЧ-инфицированных. На сегодняшний 99% процентов из них получают антивирусное лечение.

Кроме того, организовано оказание консультаций врача-инфекциониста с Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.

В результате - всем нуждающимся пациентам осуществляется установка клинического диагноза. Также проводится диспансерное наблюдение на основе установленных стандартов медицинской помощи. Кроме того, назначается, либо корректируется антиретровирусная терапия, проводится профилактика и диагностика вторичных заболеваний, а также диагностика и лечение побочных реакций, развивающихся на фоне антиретровирусной терапии.

Как сказала заместитель начальника МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова, совершенствование качества оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам является приоритетной задачей, стоящей перед всей медицинской службой УИС Самарской области, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области