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Отдали дань памяти своему товарищу и коллеге – Вячеславу Проценко. В его честь высадили аллею из голубых елей.
В Тольятти сотрудники полиции и общественники высадили аллею памяти
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В Тольятти сотрудники полиции и общественники высадили аллею памяти

21 мая 2025 22:05
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Отдали дань памяти своему товарищу и коллеге – Вячеславу Проценко. В его честь высадили аллею из голубых елей.

Действующие сотрудники тольяттинского гарнизона полиции, представители Совета ветеранов органов внутренних дел г. Тольятти и общественники отдали дань памяти своему товарищу и коллеге – Вячеславу Проценко. В его честь высадили аллею из голубых елей.

21 мая, в день рождения Вячеслава Проценко, его сослуживцы и родственники установили памятную табличку в ознаменование заложенной аллеи. Собравшиеся почтили минутой молчания память о полковнике полиции.

Вячеслав Проценко почти 30 лет отдал службе в органах внутренних дел города Тольятти. Он проходил службу в различных должностях тольяттинского гарнизона милиции. В декабре 1994 года поступил на службу оперуполномоченным оперативно – сыскного отделения отдела уголовного розыска УВД Автозаводского района г. Тольятти. За годы службы он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника Управления – начальника полиции УМВД России по г. Тольятти. 31 июля 2024 года на пятьдесят третьем году он ушел из жизни в результате тяжелой болезни.

Коллеги отзываются о полковнике полиции как о достойном офицере, замечательном и добропорядочном человеке, верном товарище и друге, преданному своему делу офицере.

«Дерево памяти станет для будущих сотрудников полиции традицией помнить тех, кто добросовестно выполнил свой профессиональный долг, не считался с личным временем, усталостью и трудностями. Имя Вячеслава Ивановича навечно вписано в летопись истории правоохранительных органов города Тольятти», - отметил начальник Управления Хейрулла Ахмедханов.

Вдова Вячеслава Ивановича, Лэйсэн Проценко искренне, поблагодарила сотрудников полиции и отметила: «Вячеслав Иванович построил дом, родил сына, но не успел посадить дерево. Спасибо вам за память о нем, верю, что голубые ели сохранят память о нашем муже, папе и вашем коллеге».

В завершении, за чашкой чая, коллеги Вячеслава Ивановича рассказали его семье, каким он был на службе, заверив, что в любое время его родные и близкие могут рассчитывать на поддержку тольяттинского гарнизона полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

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