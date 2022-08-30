В Тольятти проверяют видеопубликацию, на которой мужчина ударил по ногам маленькую девочку и она упала

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В ходе мониторинга сети Интернет, в одной из социальных сетей выявлена видеопубликация на которой мужчина ударил по ногам маленькую девочку, в результате чего она упала, сообщает ГУ МВД СО.

Сотрудниками органов внутренних дел Тольятти по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность участника инцидента.

В случае, если вы стали свидетелем данного происшествия или располагаете информацией о гражданине, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части УМВД России Тольятти 8 (8482) 39-10-51.

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