В Тольятти прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников ГУ МЧС СО

В Тольятти, в физкультурно-спортивном комплексе «Союз», прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.
Турнир проводился в рамках Спартакиады Главного управления в соответствии с календарным планом проведения основных спортивных мероприятий на 2022 год.
Спортсмены соревновались в личном и командном зачете. В различных весовых категориях.
За победу боролись 4 команды, в каждой из которых по 8 человек.
В результате упорной борьбы на татами призовые места распределились следующим образом:
На I место пьедестала почета поднялась команда 3 отряда ФПС ГПС (г. Самара);
II место заняла команда 31 отряда ФПС ГПС (г. Тольятти);
III место у команды 7 отряда ФПС ГПС (г. Сызрань).
Рукопашный бой – это спорт для настоящих мужчин, сильных духом людей, таких, как представители мужественной профессии пожарного - огнеборца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО