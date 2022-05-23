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В Тольятти прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников ГУ МЧС СО

23 мая 2022 18:48
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За победу боролись 4 команды, в каждой из которых по 8 человек.

В Тольятти, в физкультурно-спортивном комплексе «Союз», прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.

Турнир проводился в рамках Спартакиады Главного управления в соответствии с календарным планом проведения основных спортивных мероприятий на 2022 год.

Спортсмены соревновались в личном и командном зачете. В различных весовых категориях.

За победу боролись 4 команды, в каждой из которых по 8 человек.

В результате упорной борьбы на татами призовые места распределились следующим образом:

На I место пьедестала почета поднялась команда 3 отряда ФПС ГПС (г. Самара);

II место заняла команда 31 отряда ФПС ГПС (г. Тольятти);

III место у команды 7 отряда ФПС ГПС (г. Сызрань).

Рукопашный бой – это спорт для настоящих мужчин, сильных духом людей, таких, как представители мужественной профессии пожарного - огнеборца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

 

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