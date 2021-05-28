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29 мая в Тольятти пройдет фестиваль исторического фехтования «Княжеский турнир». Он состоится в парковом комплексе имени Сахарова и будет приурочен ко Дню города, который в этом году выпадает на 6 июня.

Программа фестиваля предполагает схватки на оружии эпохи Ренессанса, мастер-классы, строевые маневры. Для гостей будет проведен квест «Путь война» от ведущих бойцов школы исторического фехтования Тольятти и Самарской области.

К слову, организация проведения Дня города в Тольятти стала отдельным вопросом для обсуждения на недавнем очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Штаб вынес вердикт: все мероприятия пройдут на открытом воздухе, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, пишет Территоря Самара.

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Фото: pixabay.com