Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке
В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке
Экономисты сделали вывод, что рублю сейчас некуда расти
Экономисты сделали вывод, что рублю сейчас некуда расти
89-летний самарец заявил о краже из своего гаража мотоцикла марки «Днепр»
89-летний самарец заявил о краже из своего гаража мотоцикла марки «Днепр»
Как правильно провести сочельник
Как правильно провести сочельник
В Тольятти полицейские посетили сирот
В Тольятти полицейские посетили сирот
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
В США шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в учительницу начальной школы
В США шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в учительницу начальной школы
В Самаре изъята крупная партия мефедрона
В Самаре изъята крупная партия мефедрона
Наверх
Самара  -25 °C, Тольятти  -27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти полицейские посетили сирот

7 января 2023 13:00
113
В Тольятти полицейские посетили сирот

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники тольяттинской полиции вместе с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Сергеем Аввакумовым посетили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие». Полицейские уже давно шефствуют над этим учреждением, и встречи с ребятами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, проводятся регулярно.     

Детям тольяттинские полицейские и общественники привезли новогодние подарки - наборы для детского творчества, спортивный инвентарь и, конечно же, сладости. В продолжение праздника мальчишки и девчонки рассказывали стихотворения, демонстрировали свои костюмы, рисунки, а также сделанные своими руками игрушки. Встреча прошла ярко, интересно и весело.

Еще одно мероприятие прошло в тольяттинском детском доме «Единство». Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Людмила Иванчина совместно с представителем Общественного совета Татьяной Штангрет привезли ребятам сладкие подарки и долгожданный термопод, чтобы дети смогли в новогодние праздники пить чай со сладостями от своих шефов. Директор детского дома «Единство», в свою очередь, поблагодарила полицейских и общественников за постоянное участие в жизни детей.

В заключение мероприятия Людмила Викторовна отметила: «Для нас очень важно подарить детям не только сладости, но и уделить им время, напомнить о правилах безопасного проведения в дни школьных каникул. Занимаясь с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, полицейские не просто выполняют свой профессиональный долг, но и еще вкладывают частичку своей души в сердца детей».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
187
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
162
Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе
7 января 2023  10:35
Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе
211
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
6 января 2023  12:08
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
575
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
6 января 2023  10:17
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
494
Весь список