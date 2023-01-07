В Тольятти полицейские посетили сирот

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В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники тольяттинской полиции вместе с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Сергеем Аввакумовым посетили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие». Полицейские уже давно шефствуют над этим учреждением, и встречи с ребятами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, проводятся регулярно.

Детям тольяттинские полицейские и общественники привезли новогодние подарки - наборы для детского творчества, спортивный инвентарь и, конечно же, сладости. В продолжение праздника мальчишки и девчонки рассказывали стихотворения, демонстрировали свои костюмы, рисунки, а также сделанные своими руками игрушки. Встреча прошла ярко, интересно и весело.

Еще одно мероприятие прошло в тольяттинском детском доме «Единство». Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Людмила Иванчина совместно с представителем Общественного совета Татьяной Штангрет привезли ребятам сладкие подарки и долгожданный термопод, чтобы дети смогли в новогодние праздники пить чай со сладостями от своих шефов. Директор детского дома «Единство», в свою очередь, поблагодарила полицейских и общественников за постоянное участие в жизни детей.

В заключение мероприятия Людмила Викторовна отметила: «Для нас очень важно подарить детям не только сладости, но и уделить им время, напомнить о правилах безопасного проведения в дни школьных каникул. Занимаясь с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, полицейские не просто выполняют свой профессиональный долг, но и еще вкладывают частичку своей души в сердца детей».