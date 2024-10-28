112

В Тольятти полицейские и общественники посетили одну из городских школ, где пообщались с учащимися



Следователь следственного управления УМВД России по г. Тольятти Анастасия Федосеенко вместе с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Верховой посетили одну из городских школ, где пообщались с учащимися.



Во время встречи старший лейтенант юстиции рассказала школьникам об особенностях профессии следователя, объяснила, какими качествами необходимо обладать и что нужно уметь. Анастасия подчеркнула, что сегодня быть следователем - престижно и востребовано. «При расследовании преступлений могут понадобиться разные знания, поэтому от молодого специалиста, конечно же, требуется самоотдача и заинтересованность. Кроме того, нужно иметь аналитический склад ума, гибкое мышление, стремиться постоянно узнавать что-то новое и быть в хорошей физической форме»,- пояснила следователь.



Представитель Общественного совета Елена Верхова, в свою очередь, рассказала юношам и девушкам о возможностях поступления в ведомственные вузы, разъяснила порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел, проинформировала их о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников органов внутренних дел.



В завершение беседы гости показали подросткам видеоролик о распорядке дня курсанта Нижегородской академии МВД России и дали исчерпывающие ответы на все их вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО