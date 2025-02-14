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В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства

14 февраля 2025 17:46
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Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в санях оказалось три экземпляра рыбы «налим».

В начале января 2025 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 39-летнего гражданина, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель г. Октябрьска Самарской области с помощью бура установил сеть под ледовым покровом акватории реки Волги Саратовского водохранилища. На следующий день злоумышленник вернулся за уловом, положил рыбу и сеть в пластиковые сани и отправился на берег.

Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в санях оказалось три экземпляра рыбы «налим». С места происшествия были изъяты бур, лопата, лом, пластиковые сани, рыболовная сеть, принадлежащие подозреваемому.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы.

По заключению специалиста изъятая рыба имеет повреждение чешуи от рыболовной сети и не подлежит выпуску в естественную среду.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по указанной статье.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань Уголовное дело

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