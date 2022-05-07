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В Сызрани полицейские вместе с  волонтерами благоустроили могилы ветеранов МВД

7 мая 2022 16:01
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Никто не забыт.

Ветераны МУ МВД Сызрани в преддверие Дня Победы пригласили сотрудников Управления Сызранской полиции и волонтеров Сызранского Медико – Гуманитарного колледжа помочь благоустроить захоронения ветеранов МВД - участников Великой Отечественной войны. Целью мероприятия стало не только наведение порядка на могилах бывших сотрудников милиции, которые прошли дорогами войны, но и рассказать об их подвигах и страшных суровых буднях молодому поколению сотрудников органов внутренних дел.

«Мы приезжаем сюда не первый год чтобы привести захоронения воинов в порядок. Убираем листву, подстригаем кусты, подкрашиваем ограды. Не хочется в преддверии великого праздника ограничиваться только красивыми фразами. Своим трудом мы сохраняем память о своих товарищах, которые стойко прошли Великую Отечественную Войну», - говорит подполковник милиции в отставке Александр Васильевич Матвеев.

Во время совместной работы молодые полицейские и волонтеры узнали от ветеранов о судьбе участников Великой Отечественной Войны. В этот день было рассказано не мало как трагических, так и счастливых историй о героическом прошлом людей, которые стояли на защите нашей Родины и на страже правопорядка.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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