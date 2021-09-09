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11 сентября с 11.00 до 20:00 в Струковском саду пройдет Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст».

Это будет грандиозный книжный праздник, объединяющий писателей, издателей, литераторов и читателей. Здесь каждый найдет для себя много интересного и ценного.

Полная программа фестиваля.

Чтобы было легче ориентироваться в большой и разноплановой программе, предлагаем ТОП-6 самых ярких событий, из тех, что нельзя пропустить.

Книжная ярмарка. Здесь 12 ведущих издательств России («Розовый жираф», «Самокат Плюс», «Городец», Музей современного искусства «Гараж» и другие). Возможность приобрести новинки по ценам производителей (с 11.00 до 20.00).

Творческие встречи с известными поэтами и писателями: Дмитрием Воденниковым, Андреем Геласимовым, Вадимом Месяцем, Андреем Рубановым, нашими земляками Андреем Олехом, Денисом Либстером, Юрием Орлицким, Ириной Саморуковой и Сергеем Лейбградом (время и место см. в программе*). Общение с любимым Дениской из «Денискиных рассказов». Правда, Денис Викторович Драгунский давно вырос и стал талантливым писателем, публицистом, филологом. На Детской площадке пройдет встреча: «Денискины рассказы. О том, как всё было на самом деле» (17.00), а на площадке «ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ» Денис Викторович проведет целый мастер-класс «Искусство новеллы» (18.00).

Глубокие и актуальные дискуссии: «Какие смыслы создает большая река?»; «»Региональная литература» или «литература региона»: как думать и говорить о нестоличной литературе в 21 веке?»; «Мода на Сказку: как фольклор стал влиять на современную культуру?»; «Культурный код региона: формирование и особенности» – развернутся на двух площадках (Дискуссионная площадка «Волжский текст» и лекторий «Самарский текст»). А еще в режиме нон-стоп столичные и самарские спикеры будут читать лекции о литературном краеведении, главном сословии города на рубеже 19–20 вв., рассказывать о своих новых художественных произведениях и научных монографиях, читать стихи и многое другое.

На необычной площадке можно узнать и буквально прочувствовать, что ощущают люди с ограничениями зрения. Специалисты областной библиотеки для слепых расскажут о современных гаджетах и компьютерных программах, будут учить работать с рельефно-точечной азбукой Луи Брайля, вы потренируете свою тактильность. На выставке будут представлены издания, адаптированные для чтения незрячими и слабовидящими (с 16.00 до 20.00).

Спектакль «Театр горожан. Волжане» на площадке «ЛЕТНЯЯ СЦЕНА». Это театр-форум, где жители города, высказываясь прямо или творчески, общаются и предлагают решения социальных проблем. Режиссер – Никита Бетехтин (19.00).

Все об авторском праве можно будет узнать за круглым столом «Вопросы интеллектуальной собственности». Спикеры: заместитель директора Федерального института промышленной собственности Роспатента Роман Захаров и ведущие юристы компании «TM Defence» (г. Москва). Организатор – издание LEGAL.REPORT (г. Москва).

Книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст» – это 12 ведущих издательств России, встречи с 13 известными российскими писателями, 50 лекций и интеллектуальных встреч, которые будут разворачиваться на 11 площадках праздника:

Книжная ярмарка

Дискуссионная площадка «Волжский текст»

Лекторий «Самарский текст»

Площадка «Самарский литературный музей»

Музыкальные площадки

Сцена «Арт-рок»

Встречи с писателями

Мастер-холл

Детская площадка («Самарская областная детская библиотека»)

Летняя сцена

Медиапарк

Для самых креативных!

- Объявляем конкурс на лучший пост о фестивале в соцсетях. Призом станет подборка из 10 книг от издательств.

- Приглашаем на интеллектуальный квест! Победитель получит сертификат на приобретение книг (5 000 руб.)