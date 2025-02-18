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В Ставропольском районе спор между соседями из-за забора разрешен благодаря судебным приставам

18 февраля 2025 15:25
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Мужчина незаконно расширил свой земельный участок и возвел забор на территории соседей.

Судебные приставы Ставропольского района Самарской области помогли местной жительнице восстановить границы своего земельного участка, обязав должника демонтировать кирпичный забор.

Мужчина незаконно расширил свой земельный участок и возвел забор на территории соседей. Свой поступок он мотивировал тем, что купил у прежнего собственника часть земли. Однако никаких подтверждений этому нет. В итоге спор пришлось решать в суде.

Суд удовлетворил исковые требования владелицы соседнего участка и обязал мужчину забор демонтировать. Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного освобождения земельного участка. Однако мужчина неправомерно занимаемую площадь не освободил. Ограничение в вправе выезда за пределы страны, вынесенное судебным приставом, хозяина забора также не мотивировало к действию. 

Только перспектива столкнуться с дополнительными затратами в виде исполнительского сбора и привлечение к административной ответственности за неисполнения решения суда побудили должника самостоятельно перенести забор на законное место.

Благодаря грамотным действиям судебных приставов неправомерно занимаемый земельный участок был освобожден, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы

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