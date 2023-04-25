В СОУНБ  пройдет Межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ»

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27 мая 2023 года Самарская областная универсальная научная библиотека станет центром притяжения литераторов, читателей и издателей. Здесь, в здании библиотеки и на пространствах вокруг, будут разворачиваться события IV Межрегионального книжного фестиваля «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ».

Масштабное событие, призванное привлечь внимание жителей региона к хорошим книгам, к знакомству с новинками, к процессу чтения и обсуждения, произойдет в очень значимый для всего нашего профессионального сообщества день: во-первых, ежегодно 27 мая мы отмечаем Общероссийский день библиотек, а во-вторых, на эту дату приходится любимая многими ежегодная акция «Библионочь».

Начиная с 11 и до 22 часов можно будет посетить грандиозный книжный праздник, центром которого станет большая книжная ярмарка, где порядка 20 издательств страны и крупных торговых сетей будут реализовывать новинки без торговой наценки. Кроме того, именно во время фестиваля мы дадим старт масштабному сетевому проекту по поддержке и развитию чтения в Самарской области, который объединит усилия специалистов всех библиотек региона, чтобы заинтересовать самарцев по-настоящему хорошей литературой, он называется «Время читать».

Фестиваль познакомит читателей с их любимыми писателями: с Алексеем Ивановым, автором бестселлеров «Сердце пармы», «Табол», «Пищеблок»; с уважаемым зрелыми книгочеями автором исторических и детективных романов Леонидом Юзефовичем. Самых маленьких книголюбов порадует встреча с «папой Смешариков», «дядей Фиксиков», писателем и сценаристом Игорем Шевчуком.

В этом году гости праздника могут стать причастными к созданию нейросетью открыток по строкам самарских поэтов и писателей. Открытки будут напечатаны большим тиражом и переданы в библиотеки региона для проведения акции посткроссинга (обмен открытками по почте), чтобы отправиться в разные уголки нашей страны. Уже сейчас в наших группах «ВКонтакте» можно предложить своих любимых авторов-земляков.

Потрясающие фото и видео, увлекательные и захватывающие истории ждут посетителей на площадке Русского географического общества, где состоятся встречи с известными путешественниками Артуром Чубаркиным и Родионом Светличновым, которые успели покорить сердца многих наших читателей.

По доброй традиции «Библионочи» изюминкой программы станут экскурсии в святая святых областной библиотеки – в книгохранилище, которое насчитывает более 160 лет жизни и почитает книжных духов, давно переселившихся сюда из старинных усадеб. Там можно увидеть атмосферные лабиринты, узнать, как хранятся книги, газеты и журналы из прошлых веков, посмотреть уникальные афиши, плакаты и портреты. Только в этот день – вход свободный!

В 2023 году впервые книжный фестиваль «Время читать» масштабируется, библиотеки всех муниципальных образований губернии благодаря заранее приготовленным методическим комплектам и наборам фирменной полиграфической продукции 26–27 мая проведут для своих жителей большой интеллектуальный праздник, в центре которого – книги, новые знания и творчество. Среди ярких событий фестиваля в районах области: литературный посткроссинг, фотокросс, а также сбор книг для военных госпиталей. 26 мая на большой онлайн-конференции коллеги из разных муниципальных образований региона смогут в режиме реального времени получить дополнительные рекомендации, ответы на интересующие вопросы и просто поделиться опытом, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ