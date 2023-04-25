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В СОУНБ  пройдет Межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ»

25 апреля 2023 21:18
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Можно будет посетить грандиозный книжный праздник, центром которого станет большая книжная ярмарка, где будут реализовывать новинки без торговой наценки.

27 мая 2023 года Самарская областная универсальная научная библиотека станет центром притяжения литераторов, читателей и издателей. Здесь, в здании библиотеки и на пространствах вокруг, будут разворачиваться события IV  Межрегионального книжного фестиваля «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ».

Масштабное событие, призванное привлечь внимание жителей региона к хорошим книгам, к знакомству с новинками, к процессу чтения и обсуждения, произойдет в очень значимый для всего нашего профессионального сообщества день: во-первых, ежегодно 27 мая мы отмечаем Общероссийский день библиотек, а во-вторых, на эту дату приходится любимая многими ежегодная акция «Библионочь».

Начиная с 11 и до 22 часов можно будет посетить грандиозный книжный праздник, центром которого станет большая книжная ярмарка, где порядка 20 издательств страны и крупных торговых сетей будут реализовывать новинки без торговой наценки. Кроме того, именно во время фестиваля  мы дадим старт масштабному сетевому проекту по поддержке и развитию чтения в Самарской области, который объединит усилия специалистов всех библиотек региона, чтобы заинтересовать самарцев по-настоящему хорошей литературой, он называется «Время читать».

Фестиваль познакомит читателей с их любимыми писателями: с Алексеем Ивановым, автором бестселлеров «Сердце пармы», «Табол», «Пищеблок»; с уважаемым зрелыми книгочеями автором исторических и детективных романов Леонидом Юзефовичем. Самых маленьких книголюбов порадует встреча с «папой Смешариков», «дядей Фиксиков», писателем и сценаристом Игорем Шевчуком. 

В этом году гости праздника могут стать причастными к  созданию нейросетью открыток по строкам самарских поэтов и писателей. Открытки будут напечатаны большим тиражом и переданы в библиотеки региона для проведения акции посткроссинга (обмен открытками по почте), чтобы отправиться в разные уголки нашей страны. Уже сейчас в наших группах «ВКонтакте» можно предложить своих любимых авторов-земляков.

Потрясающие фото и видео, увлекательные и захватывающие истории ждут посетителей на площадке Русского географического общества, где состоятся встречи с известными путешественниками Артуром Чубаркиным и Родионом Светличновым, которые успели покорить сердца многих наших читателей.

По доброй традиции «Библионочи» изюминкой программы станут экскурсии в святая святых областной библиотеки – в книгохранилище, которое насчитывает более 160 лет жизни и почитает книжных духов, давно переселившихся сюда из старинных усадеб. Там можно увидеть атмосферные лабиринты, узнать, как хранятся книги, газеты и журналы из прошлых веков, посмотреть уникальные афиши, плакаты и портреты. Только в этот день – вход свободный!

В 2023 году впервые книжный фестиваль «Время читать» масштабируется, библиотеки всех муниципальных образований губернии благодаря заранее приготовленным методическим комплектам и наборам фирменной полиграфической продукции 26–27 мая проведут для своих жителей большой интеллектуальный праздник, в центре которого – книги, новые знания и творчество. Среди ярких событий фестиваля в районах области: литературный посткроссинг, фотокросс, а также сбор книг для военных госпиталей. 26 мая на большой онлайн-конференции коллеги из разных муниципальных образований региона смогут в режиме реального времени получить дополнительные рекомендации, ответы на интересующие вопросы и просто поделиться опытом, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

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