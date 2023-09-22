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28 сентября в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию общества «Знание» – «Креативное соприкосновение с архитектурой».

Самарская областная универсальная научная библиотека станет одной из площадок Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», которая проходит в каждом регионе России.

Лектор – Елена Обухова, архитектор, искусствовед, полуфиналистка Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», один из авторов-редакторов электронной версии Большой российской энциклопедии, лектор российского общества «Знание».

Тех, кто увлекается вопросами архитектуры, создания комфортного городского пространства, наверняка заинтересует лекция-размышление о том, какие области и современные индустрии привлекают архитектуру для воплощения своих задумок, как архитектура вдохновляет режиссеров, художников, дизайнеров и что можно увидеть между строк в антураже блокбастера, в чем сила этих архитектурных образов, как их читать, интерпретировать и вдохновляться, сообщает пресс-служба СОУНБ

Вход свободный.

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Фото: пресс-служба СОУНБ