В СОУНБ расскажут о Самарской Луке

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28 января состоится видеолекция Юрия Рощевского: «Самарская Лука – уникальная территория Поволжья». Мероприятие состоится в рамках проекта «Умный четверг», который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Юрий Константинович Рощевский – краевед, эколог, этнограф, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН, один из создателей национального парка «Самарская Лука».

Что такое Самарская Лука? Кто первый выступил с идеей: "Самарская Лука достойна особого отношения человека". Почему эта земля уникальна и ценна? Возможно ли сохранить Самарскую Луку, и что произойдет, если мы ее не сбережем? Ответы на эти и другие актуальные в нынешнее время вопросы можно будет найти в лекции Юрия Рощевского: «Самарская Лука – уникальная территория Поволжья».

Посмотреть видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях.

Проект «Умный четверг» уже четвертый год успешно работает в СОУНБ. Научно-популярные лекции – актуальный формат, который позволяет доступно и интересно рассказать читателю о литературе, искусстве, истории нашего края, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ