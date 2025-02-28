В СОУНБ прошла презентация книги «Форпосты природы самарской области»

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«Форпосты природы Самарской области»: первая книга об особо охраняемых природных территориях регионального значения.

28 февраля в Областной научной библиотеке в Самаре прошла презентация книги «Форпосты природы самарской области», которая была издана по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

Кроме трёх федеральных территорий – Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Бузулукский бор – наш регион богат памятниками регионального значения. Как раз о них идёт речь в уникальной книге. В ней представлены схемы расположения, фотографии и краткое описание 211 существующих памятников природы регионального значения Самарской области, 15 перспективных памятников природы, заказников и природного парка. Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения – более 95 тыс. га. По Программе социально-экономического развития Самарской области, которая реализуется по решению Губернатора Вячеслава Федорищева, к 2030 году площадь памятников природы увеличится до 100 тыс. га. Для этого региональное минприроды планирует создать ещё 8 новых ООПТ, утвердить их границы и природоохранные режимы.

«Такая объемная и масштабная работа выполнена для области впервые. Книга – многолетний труд учёных, природоохранных биологов региона. Мы видели своей задачей показать все природное разнообразие Самарской области, сохранившееся на многочисленных островах живой природы, напомнить о необходимости сохранения этого богатства. В книге не просто описаны территории, но и представлены несколько сотен фотографий ландшафтов и редких уникальных портретов обитателей памятников природы регионального значения», – рассказал автор издания, руководитель лаборатории природоохранной биологии «Экотон» Алексей Паженков.

Учёные говорят, что человеческий туризм активно конкурирует с местными обитателями дикой природы и, к сожалению, побеждает. Беспокойство животных, особенно весной, влияет на их размножение и приводит к сокращению численности. Особенно остро стоит вопрос краснокнижных обитателей.

«Как человек может помочь в сохранении памятников природы? Главное – не навредить. У памятников природы есть режим охраны: например, нельзя их посещать на транспорте, жечь костры, разбивать палаточные лагеря, распахивать земли и так далее. Надеемся, что такое издание поможет людям больше узнать, ценить наше природное многообразие, стремиться сохранить памятники природы», – отметил руководитель управления региональной экологической политики минприроды Андрей Ардаков.

Соавтор издания, зоолог Александр Кузовенко, говорит, что научные исследования важно транслировать людям, в том числе в виде уникальных снимков. И призвал жителей бережнее относиться к животному миру.

«Я предлагаю всем охотникам заменить ружье на фоторужье. Зачем убивать, если можно сохранить? Фотоохота за животным, когда оно не испугано и ведет себя естественно – это настоящее чудо. Желаю всем его испытать!» – отметил зоолог.

600 книг министерство направило в библиотечную сеть, образовательные и научные учреждения, муниципальные районы. Для того, чтобы как можно больше людей узнали о региональных памятниках природы, о правильном отношении к хрупким экосистемам, о краснокнижных обитателях региона, «Форпосты природы» доступны в онлайн формате на сайте министерства: https://priroda.samregion.ru/2025/01/21/forposty-zhivoj-prirody-samarskoj-oblasti-nasha-novaya-kniga-o-pamyatnikah-prirody-regiona/

Фото: министерство природных ресурсов и экологии СО