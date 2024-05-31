В СОУНБ открылась выставка "Жигулевская палитра"

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30 мая в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) открылась презентационная экспозиция лауреатов XXIX Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра», организованного самарским Агентством социокультурных технологий.

В 2024 году на конкурс со всех уголков России было подано свыше 5 тысяч работ в самых разных направлениях: живопись, графика, фотография, скульптура, инсталляция и многое, многое другое. Более 200 лучших произведений юных художников были тщательно отобраны членами жюри конкурса и теперь украшают стены галереи.

«Сама атмосфера этой выставки дарит нам тепло, добро, веру в будущее... Я очень горжусь этим проектом, потому что за ним стоит большая работа наших педагогов, которые работают с нашими детьми... Мы видим результат, от которого получаем огромное удовольствие, и верим в то, что наша культура и по-прежнему в будущем будет занимать лидирующие позиции, будет процветать. У нас будет очень много талантливых, красивых молодых художников, которые в будущем будут прославлять нашу Россию не только в ее пределах, ее границах, но и далеко за рубежом», – с такими теплыми словами к гостям обратилась министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина.

На церемонии открытия «Жигулёвской палитры» победителям конкурса были вручены памятные награды. Украсили вечер музыкальные номера в исполнении учащихся самарских музыкальных школ и показ мод в этническом стиле.

Попасть на выставку молодых дарований можно будет до 14 июня. Приглашаем к просмотру!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото представлено пресс-службой СОУНБ