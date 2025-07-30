Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом.
31 июля, 1 и 2 августа в губернии ожидается жара +30, +31 С
Тематические задания самого народного проекта открываются каждую неделю, семьи, набравшие больше всего баллов, будут участвовать в полуфинале.
В семейных аккаунтах участников конкурса «Это у нас семейное» открылось для выполнения задание от музыкального продюсера Павла Курьянова
Каждый десятый россиянин всегда оставляет чаевые
Каждый десятый россиянин всегда оставляет чаевые
Тольяттинец накинулся с ножом на женщину
Тольяттинец накинулся с ножом на женщину
Каждый третий самарец узнает о новых брендах с помощью маркетплейсов
Каждый третий самарец узнает о новых брендах с помощью маркетплейсов
Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылось задание от музыкального продюсера Павла Курьянова
Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылось задание от музыкального продюсера
Определены победители конкурсного отбора по новой программе поддержки многодетных семей и участников СВО
Определены победители конкурсного отбора по новой программе поддержки многодетных семей и участников СВО
Команда «Коши для души» из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра
Команда «Коши для души» из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.22
2.64
EUR 95
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Самарцев приглашают на бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»
Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В семейных аккаунтах участников конкурса «Это у нас семейное» открылось для выполнения задание от музыкального продюсера Павла Курьянова

30 июля 2025 14:07
91
Тематические задания самого народного проекта открываются каждую неделю, семьи, набравшие больше всего баллов, будут участвовать в полуфинале.

29 июля в семейных аккаунтах участников конкурса «Это у нас семейное» открылось для выполнения задание «Арт-вызов», предложенное членом Наблюдательного совета, продюсером, генеральным директором и соучредителем лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым (Пашу).

Тематические задания самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» открываются каждую неделю, семьи, набравшие больше всего баллов, будут участвовать в полуфинале. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Главные призы – 60 сертификатов на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по России для финалистов.

В рамках дистанционного этапа участникам будет предложено выполнить несколько заданий от членов Наблюдательного совета конкурса, в число которых входят председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Юлиана Слащева, писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, саксофонист, народный артист Российской Федерации Игорь Бутман и другие известные семьянины. Первым открылось задание от Павла Курьянова. 

«Как и в прошлом году, члены Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» подготовили для участников сюрпризы, и первый из них – это конкурсные занятия, очень творческие и интересные. Как и за другие задания, за них полагаются баллы, которые пойдут в общий зачет. Успешно выполнив их, семьи получат больше шансов попасть в полуфинал. Серию таких заданий открывает Павел Курьянов, кроме того, сегодня участникам становятся доступны еще четыре тематических задания», – отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В задании «Арт-вызов» участникам предлагается повторить на фотографии сюжет одной из картин знаменитых русских художников, например, «Боярыня Морозова» Василия Сурикова, «Баян» Виктора Васнецова, «На террасе» Бориса Кустодиева.

«Изучите информацию о выбранной картине, распределите роли, подберите подходящие костюмы и постарайтесь максимально повторить позу, мимику каждого персонажа. Не бойтесь экспериментировать и проявлять свои творческие способности. А если вы еще не зарегистрировались на участие в конкурсе «Это у нас семейное», то призываю скорее это сделать. Здесь вы пройдете множество увлекательных испытаний вместе со своей семьей, а может быть, откроете в себе новые таланты!» – призвал Пашу.
В первом сезоне продюсер Павел Курьянов по итогам выполнения музыкального испытания пригласил семью Рыбачевых из Воронежской области в студию звукозаписи Black Star и предоставил возможность записать песню в профессиональной музыкальной студии.

29 июля участникам стали доступны для выполнения еще четыре тематических задания: «Мода поколений», где нужно устроить семейную фотосессию, примерив на себя образы членов семьи разных возрастов, «Смотрим вместе», где предлагается составить список рекомендуемых фильмов для семейного просмотра, «Хорошие новости», предполагающее создание собственной газеты, и задание от Международного детского центра «Артек», в рамках которого семьи будут петь «Песни у костра». Дистанционный этап проходит в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. Далее им становятся доступны тематические задания, которые можно выполнять до 1 октября.
Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации. 

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

 

 

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области благоустройство дворовых территорий набирает темп
30 июля 2025  12:15
В Самарской области благоустройство дворовых территорий набирает темп
129
Более 1500 человек приняли участие в XIII Молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» в Самаре
30 июля 2025  12:01
Более 1500 человек приняли участие в XIII Молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» в Самаре
197
Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили в Самаре
30 июля 2025  09:30
Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили в Самаре
174
Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.
29 июля 2025  14:24
Федорищев и Древаль: будем масштабировать просветительскую деятельность в регионе
344
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
29 июля 2025  14:00
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
263
Весь список