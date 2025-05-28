В селе Зольное открылись соревнования учащихся "Школа безопасности – 2025"

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В живописном селе Зольное городского округа Жигулёвск состоялось торжественное открытие XXV юбилейных региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025». В этом мероприятии принимают участие юные спасатели в возрасте от 13 до 16 лет, собравшиеся в составе 10 команд со всей области.

Программа соревнований насыщена разнообразными испытаниями, направленными на проверку ловкости, смелости и командного духа участников. В их числе – комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, маршрут выживания и преодоление полосы препятствий.

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к участникам обратились представители Главного управления МЧС России по Самарской области, Министерства образования региона, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Российского союза спасателей.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по гражданской обороне и защите населения Алексей Крючков тепло поздравил участников с началом соревнований, пожелал уверенности, силы духа и ярких побед на всех этапах состязаний. Он выразил надежду, что юные спасатели достойно представят регион и на межрегиональном, и на всероссийском уровне.

Соревнования продлятся до 30 мая, подарив участникам не только новые знания и навыки, но и незабываемые эмоции, крепкую дружбу и опыт, столь необходимый будущим защитникам и спасателям, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО