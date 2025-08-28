Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
В селе Никитинка Елховского района откроется модельная библиотека

28 августа 2025 14:33
101
Ожидается, что до 15 сентября в библиотеке завершат подключение технических устройств и расстановку книг на стеллажах.

«Территория Диалога» – такое название получила модельная библиотека в селе Никитинка Елховского района, которая откроет свои двери уже в ближайшее время.

По замыслу проекта модернизации, библиотека должна стать местом для реализации социальных проектов, проведения лекций, дебатов, семинаров и круглых столов, призванных привлечь внимание к вопросам повседневной жизни в районе.

Сейчас в библиотеке уже завершены текущие ремонтные работы, закуплена современная техника и более трех тысяч новых популярных книг.

«Библиотека станет настоящим культурным центром для жителей села. Здесь будет комфортно всем: от малышей до старшего поколения. Мы уже видим, как меняется пространство, и с нетерпением ждем открытия», – рассказывает руководитель Межпоселенчесой библиотеки муниципального района Елховский Алёна Клещина.

Ожидается, что до 15 сентября в библиотеке завершат подключение технических устройств и расстановку книг на стеллажах.

 

Фото:   минкульт СО

