В селе Никитинка Елховского района откроется модельная библиотека

«Территория Диалога» – такое название получила модельная библиотека в селе Никитинка Елховского района, которая откроет свои двери уже в ближайшее время.

По замыслу проекта модернизации, библиотека должна стать местом для реализации социальных проектов, проведения лекций, дебатов, семинаров и круглых столов, призванных привлечь внимание к вопросам повседневной жизни в районе.

Сейчас в библиотеке уже завершены текущие ремонтные работы, закуплена современная техника и более трех тысяч новых популярных книг.

«Библиотека станет настоящим культурным центром для жителей села. Здесь будет комфортно всем: от малышей до старшего поколения. Мы уже видим, как меняется пространство, и с нетерпением ждем открытия», – рассказывает руководитель Межпоселенчесой библиотеки муниципального района Елховский Алёна Клещина.

Ожидается, что до 15 сентября в библиотеке завершат подключение технических устройств и расстановку книг на стеллажах.

Фото: минкульт СО