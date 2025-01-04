В Самарском регионе сотрудники полиции провели мероприятие по профилактике мошенничества

43

Полицейские раздали тематические листовки рассказали, как защититься от мошенников.

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничества.

Так, в Жигулевске сотрудники полиции посетили финансовое учреждение на территории города с профилактической беседой «Ваша безопасность в ваших руках!».

Полицейские рассказали сотрудникам и посетителям об основных мошеннических схемах и подчеркнули, что для того, чтобы защититься от мошенников, следует: в случае подозрительного звонка незамедлительно прекратить разговор, никогда не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из смс-сообщений, не переходить по ссылкам из писем от неизвестных людей и, прежде чем переводить свои сбережения на незнакомые счета, необходимо найти официальный номер организации и позвонить туда или обратиться за помощью в полицию.

В завершение встречи присутствующим раздали тематические листовки с советами о том, как защититься от мошенников, и номерами телефонов, куда можно обратиться, если в отношении граждан совершены противоправные действия.