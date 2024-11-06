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В Самарском политехе откроют памятник героям СВО

6 ноября 2024 13:55
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В Самарском политехе откроют памятник героям СВО

Скульптурная композиция в честь героев специальной военной операции будет установлена по инициативе сотрудников и студентов Самарского политеха. Работа выполнена в центре литейных технологий вуза под руководством доктора технических наук, декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. Автор проекта – сотрудник центра, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Князев.

– Мы приурочили открытие памятника к Параду памяти и 110-летию Политеха, – говорит Никитин. – Композиция включает в себя стелу в форме стилизованного богатырского щита, на которой размещена бронзовая буква Z. На ступенях у стелы располагается шлем штурмовика и артиллерийская гильза, сквозь которую прорастает роза.

Дата: 7 ноября.

Время: 14:00.

Интересные факты о скульптурной композиции в честь героев СВО:

  1. Стела и ступени изготовлены из полированного красного гранита, а остальные элементы (шлем, бутон розы, буква Z) – из бронзы.

  2. Размеры памятника: высота 2 м 30 см, общий вес – около 300 кг.

  3. Гильза от противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» – настоящая. Ее привезли из Авдеевки.

  4. При изготовлении элементов памятника задействовали две технологии: литье по выплавляемым моделям и литье в холоднотвердеющие смеси.

Напомним, в мемориальном политеховском сквере с 2022 года уже стоит памятник студентам, погибшим в Афганистане.

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