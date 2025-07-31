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В самарском Музее Модерна откроется выставка, посвященная истории велосипедного спорта

31 июля 2025 17:49
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На выставке можно будет узнать о роли велосипеда в развитии общества и увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея.

14 августа в 19:00 в Музее Модерна будет открыта выставка, посвященная истории велосипедного спорта и рассказывающая о его важности для Самары прошлого и настоящего.  6+

На выставке можно будет узнать о роли велосипеда в развитии общества и увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея: велосипед «бегунок» без педалей К. Драйза образца 1817 года, легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, тандем, спортивно-трековые велосипеды и другие примеры XIX–XX веков. Кроме велосипедов на выставке будут представлены предметы конца XIX века, необходимые для каждого велолюбителя – номера, фонари, ключи. Выставка будет дополнена архивными документами и фотографиями.

В эпоху модерна велосипеды стали невероятно модным видом транспорта, захватив умы молодых людей по всему миру. Конструкция велосипедов эволюционировала и в конце XIX века она приобрела привычный для нас вид. Тогда же появились специальные модели – мужские и женские, гоночные и прогулочные.

Развитие велоспорта повлияло на городской досуг и подтолкнуло социальные изменения, в том числе и в Самаре. В 1895 году было основано Общество самарских велосипедистов-любителей, чья цель заключалась «в сближении любителей велосипедной езды, усовершенствования в ней и распространении употребления велосипеда, как приятного и полезного средства передвижения».

Но кроме купеческих увлечений конца XIX века наш город связан с историей велосипедов с неожиданной точки зрения. Большая часть выставки посвящена долгой истории Ракетно-космического центра «Прогресс». РКЦ «Прогресс» - бывший Государственный авиационный завод №1, который был эвакуирован в Куйбышев из Москвы во время Великой Отечественной войны. В дореволюционную эпоху начала XX века этот завод имел название «Дукс» и производил, в числе прочего, велосипеды. На выставке можно будет увидеть «Дуксы» 1917–1920 гг. из собрания Политехнического музея, и узнать про космические летательные аппараты и ракеты, которые выпускают в Самаре.

В рамках выставки планируется большая образовательная программа, детские занятия, лекции и встречи.

На открытие вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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