В самарском Доме журналиста состоится открытие выставки Аллы Шахматовой «А люди разве не цветы?»

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В Самаре, в Доме журналиста, 1 ноября 2023 года состоится открытие персональной выставки «А люди разве не цветы?». Автор работ – талантливая самарской художница, деятель искусств, член Ассоциации искусствоведов России, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Вся жизнь Аллы Леонидовны Шахматовой тесно связана с искусством, служение, которому она выбрала своей заглавной целью.

Излюбленная тема художника – цветы, олицетворяющие хрупкость мира и мимолетность жизни, силу и нежность, одна из вечных тем в искусстве.

Цветы остаются главным героем легенд, мифов и сказок во всем мире. Воспетые не только словом, но и в музыке, они помогают людям обрести друг друга. Не случайно в названии выставки звучат строки Сергея Есенина, любимого поэта художницы.

На выставке будет представлено более 20 живописных работ, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского областного отделения Союза журналистов России