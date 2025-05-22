В самарской школе № 33 прошла встреча с учащимися по тематике профилактики экстремизма и террористической угрозы

143

В рамках цикла мероприятий "Экстремизм - угроза единства России" в школе № 33 городского округа Самара прошла встреча с учащимися по тематике профилактики экстремизма и террористической угрозы.

Представитель подразделения ГУ МВД России по Самарской области подробно рассказал об ответственности за совершения преступлений экстремистской и террористической направленности, а также привел примеры правонарушений, которые могут повлечь за собой серьезные последствия и продемонстрировал наглядные профилактические видеоматериалы.

Заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Дмитрий Долганов рассказал учащимся о необходимости укрепления межкультурных коммуникаций среди народов, проживающих на территории Самарской области и какие угрозы несет в себе проявление ксенофобии в современных реалиях.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов подробно рассказал о противодействии вовлечению в преступную деятельность посредством сети Интернет, в том числе посредством онлайн-игр и игровых сообществ, а также отдельно рассмотрел вопросы касающиеся распространенных "мифов", которые способствуют увеличению доли преступлений совершаемых посредством информационно-коммуникационной сети.

Отдельно стоит остановится на постоянном взаимодействии по вопросам профилактической работы с директором школы Ксения Шишкина , которая на систематической основе, что показывает ответственное отношение к вопросам безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО